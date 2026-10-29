Amateurfotografen zeigen preisgekrönte Bilder im Mathoi-Haus

Der Fotoclub Zillertal stellt seine Werke in der Bezirkshauptstadt Schwaz aus. Mitglieder des Fotoclubs zeigen ein vielfältiges Repertoire an Bildern.

Natur- und Tierfotografie, Landschaftsfotografie, Street- und Architekturfotografie. Das und mehr wird ab vom 18. bis 24. November im Mathoi-Haus in Schwaz zu sehen sein. Denn dort zeigen die Mitglieder des Fotoclub Zillertal, was sie können.

„Wir wollen mit der Ausstellung den Fotoclub Zillertal über die Grenzen des Tales hinaus bekannt machen und auf die vielfältigen Möglichkeiten qualitätsvoller Fotografie hinweisen“, informiert Vereinsmitglied Siegfried Sauermoser. Die Besucher sollen sich Zahlreiche ausgezeichnete Bilder erwarten die Besucher. Und vielleicht wird dabei der eine oder andere selbst animiert, die spannende Tätigkeit der Fotografie zu entdecken.

Ein Foto wie gemalt: Horst Ender fotografierte diese Landschaft im Unterland im Nebel. © Horst Ender