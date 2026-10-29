Retourgang im Verhältnis der EU zu Kanada: Keine assoziierte Mitgliedschaft mehr

Kanada wird vorerst kein assoziiertes EU-Mitglied. EU-Länder sahen sich von Kommissionspräsidentin überrumpelt.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist mit ihrem Vorstoß für eine assoziierte EU-Mitgliedschaft Kanadas vorerst gescheitert. Deutschlands Kanzler Friedrich Merz und mehrere andere Staats- und Regierungschefs von EU-Ländern sorgten dafür, dass die Begriffe „assoziierte Mitgliedschaft“ und „assoziiertes Mitglied“ aus dem Entwurf für die geplante Abschlusserklärung des zweitägigen EU-Kanada-Gipfels, der am Donnerstag in Montreal begann, gestrichen wurden.

Auch ursprünglich vorgesehene weitreichende Zusagen zur Finanzmarktintegration und gegenseitigen Vorzugsbehandlungen bei Maßnahmen zur wirtschaftlichen Sicherheit wurden abgeschwächt. Stattdessen ist jetzt im Text davon die Rede, dass man bis zum EU-Kanada-Gipfel im kommenden Jahr ein Konzept für eine „immer engere Anbindung Kanadas an die EU“ entwickeln will.

Rückschlag vor dem Gipfel

Bei dem Treffen in Montreal hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die „assoziierte Mitgliedschaft“ Kanadas eigentlich offiziell auf den Weg bringen wollen. Sie hatte sie zuvor im September in einer Rede im Beisein des kanadischen Premierministers Mark Carney vorgeschlagen und damit für viel Aufmerksamkeit gesorgt. An dem Gipfel in Montreal nehmen neben Carney und von der Leyen auch noch EU-Ratspräsident António Costa sowie etliche EU-Kommissare teil.

Als Grund für den Widerstand von Mitgliedstaaten gegen die Verwendung des Begriffs „assoziierte Mitgliedschaft“ nannten EU-Diplomaten die unklare Bedeutung des geplanten Sonderstatus und die unzureichende vorherige Abstimmung der Kommission mit dem Rat der Mitgliedstaaten. Zudem wurde es als problematisch angesehen, dass der Begriff auch schon im Zusammenhang mit dem EU-Beitrittsprozess der Ukraine verwendet wird. So hatte der deutsche Kanzler Merz im Juni für die Ukraine eine „assoziierte Mitgliedschaft“ als Zwischenschritt auf dem Weg zum regulären EU-Beitritt vorgeschlagen.

Zusammenrücken aus Angst vor Trump