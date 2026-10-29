„Er empfand sie als undankbar“: Das sind die Details im Innsbrucker Kühltruhen-Mordfall

Ein 56-Jähriger soll seine Freundin und ihre zehnjährige Tochter getötet, sein Bruder ihm beim Verstecken der Leichen geholfen haben. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Einblicke in einen der beklemmendsten Fälle der jüngeren Tiroler Kriminalgeschichte.