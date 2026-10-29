Zwei Brüder angeklagt
„Er empfand sie als undankbar“: Das sind die Details im Innsbrucker Kühltruhen-Mordfall
In dieser Innsbrucker Wohnung fanden Ermittler die Leichen der Frau und ihrer Tochter – versteckt in Kühltruhen, hinter einer eigens errichteten Wand.
© Liebl Daniel
Ein 56-Jähriger soll seine Freundin und ihre zehnjährige Tochter getötet, sein Bruder ihm beim Verstecken der Leichen geholfen haben. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Einblicke in einen der beklemmendsten Fälle der jüngeren Tiroler Kriminalgeschichte.