In Klinik geflogen
Schwerer Arbeitsunfall in Debant: 19-Jähriger stürzte fünf Meter von Baugerüst
Bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Debant ist am Donnerstag ein 19-Jähriger schwer verletzt worden. Der Arbeiter stürzte gegen 11.30 Uhr aus rund fünf Metern Höhe von einem Baugerüst auf einen Erd-/Schotterboden.
Warum der Österreicher abstürzte, war zunächst unklar. Ein anderer Arbeiter setzte die Rettungskette in Gang. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Klagenfurt geflogen. (TT.com)