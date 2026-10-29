Durch offene Kellerluke gestürzt: Feuerwehr barg Schwerverletzten in Zirl

Ein 64-Jähriger hat sich Donnerstagmittag gegen 12 Uhr bei einem Sturz in seinem Haus in Zirl schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei stürzte der Mann durch eine offene Kellerluke beziehungsweise über eine Kellerstiege. Trotz seiner Verletzungen konnte er noch selbst den Notruf absetzen.