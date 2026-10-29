Wie es zum Horror-Zugunglück in Spanien kommen konnte

Dutzende Menschen wurden am Mittwochmorgen bei einem Zusammenstoß zweier Hochgeschwindigkeitszüge getötet. Der aufgezeichnete Funkverkehr deutet auf einen folgenschweren Fehler der Leitstelle hin.

Spanien steht unter Schock: Bei der Kollision zweier Hochgeschwindigkeitszüge in der zentralspanischen Region Kastilien-La Mancha südlich von Madrid wurden mindestens 69 Menschen getötet. Rund 100 weitere erlitten zum Teil schwere Verletzungen. Ein Zug der spanischen Staatsbahn Renfe mit 397 Passagieren an Bord prallte am Mittwochmorgen auf gerader Strecke auf einen auf demselben Gleis stehenden Zug des privaten Betreibers Iryo mit 147 Passagieren. Mehrere Waggons entgleisten und stürzten den Bahndamm herunter. Passagiere berichteten von schrecklichen Szenen, Menschen wurden durch die Luft geschleudert.

Hinweise auf menschliches Fehlverhalten

Obwohl das automatische Zugsicherungssystem nach einem Computerausfall auf der Strecke noch nicht wieder funktionierte und alle Züge auf einer Länge von 63 Kilometern standen, wurde dem Renfe-Zug offenbar grünes Licht zur Weiterfahrt gegeben, während der Iryo-Zug noch auf der Strecke stand. Spaniens Verkehrsminister Óscar Puente sprach von einer „unerklärlichen“ und „falschen“ Entscheidung der Bahnleitstelle. Bei einer größeren Störung übernimmt die Bahnleitstelle weitgehend die Kontrolle.

Beide Züge waren auf dem Weg von Madrid in die andalusische Großstadt Sevilla. Die Unglücksstelle liegt rund 110 Kilometer Luftlinie südlich von Madrid. Auf der gleichen Strecke waren erst im Jänner 46 Menschen bei einer Zugkollision gestorben.

Unterinntaltrasse mit neuem Europäischen Zugsicherungssystem

Die neue Unterinntalbahn, die bei weitem wichtigste Hochleistungsstrecke in Tirol, ist mit dem neuesten europäischen Zugsicherungssystem ETCS (European Train Control System) ausgerüstet. Andere Strecken werden auf das moderne System umgestellt. Es überwacht durchgehend Position und Geschwindigkeit der Züge und kann bei akuter Gefahr selbst eine Bremsung auslösen.

Auch das auf der Strecke Madrid-Sevilla eingesetzte ältere Zugsicherungssystem LZB (linienförmige Zugbeeinflussung) überwacht kontinuierlich das Fahrverhalten der Züge und übermittelt dem Lokführer Fahranweisungen direkt ins Führerhaus. Überschreitet ein Zug die zulässige Geschwindigkeit oder missachtet er bestimmte Vorgaben, kann das System automatisch bremsen.

Waggons stürzten den Bahndamm hinab. Augenzeugen berichteten von schrecklichen Szenen. © AFP/Del Pozo

Spanische Medien gaben gestern den Funkverkehr zwischen der Leitstelle in Madrid und den beiden Lokführern wieder. So habe die Leitstelle dem Lokführer des Renfe-Zuges die Anweisung gegeben, „den normalen Fahrbetrieb“ wiederaufzunehmen, obwohl der andere Zug rund 25 Kilometer weiter vorn weiterhin stand. Der Lokführer habe nachgefragt: „Normale Fahrt?“ Die Leitstelle habe geantwortet: „Ja.“ Laut dem staatlichen Rundfunk RTVE ist auf diesem Abschnitt eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h erlaubt. Die Zeitung El País schreibt unter Berufung auf die Regierung, der Renfe-Zug hätte angesichts der Lage angewiesen werden müssen, höchstens 40 km/h zu fahren.

Den Berichten zufolge bekam auch die Lokführerin des Iryo-Zuges die Anweisung, den „normalen Fahrbetrieb“ aufzunehmen. Die Lokführerin habe der Betriebszentrale zurückgemeldet, der Systemneustart funktioniere nicht, sie könne daher nicht weiterfahren: „Deshalb stehe ich noch vor dem Signal zur Einfahrt nach Urda.“ Darauf habe die Leitstelle geantwortet: „Na gut, dann sobald es geht. Und falls es Probleme gibt, rufen Sie uns an.“ Der Renfe-Zug sei zu diesem Zeitpunkt bereits wieder unterwegs gewesen – und nur etwa fünf Minuten später auf den Iryo-Zug aufgefahren.

Dauereinsatz für Rettungskräfte

Unterdessen wurden die Such- und Bergungsarbeiten fortgesetzt. Die Einheit für Katastrophenhilfe des Militärs (UME) und weitere Einsatzkräfte arbeiteten unermüdlich daran, Trümmer zu beseitigen und mit Kränen die zwei besonders zerstörten Waggons anzuheben. Dabei gelang es ihnen, einen Waggon zu versetzen, der einen Bahndamm hinuntergestürzt war. Ein weiterer umgestürzter Waggon muss noch geborgen werden.

In Spanien wurde am Donnerstag eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen. Die Flaggen wurden auf Halbmast gesetzt. © AFP/Coex

Staatstrauer in Spanien

In Spanien begann am Donnerstag eine dreitägige Staatstrauer. Auch die Flaggen vor dem EU-Parlament und der EU-Kommission in Brüssel wurden als Zeichen der Trauer und Solidarität auf halbmast gesetzt.

Ministerpräsident Pedro Sánchez sicherte den Betroffenen und ihren Angehörigen die Unterstützung des Staates zu. „Der gesamte Staat steht angesichts dieser Tragödie zusammen“, sagte er nach einer Sitzung des Krisenstabs. Die Behörden konzentrierten sich auf drei Aufgaben: die Rettung und Versorgung der Opfer sowie ihre Identifizierung, die Aufklärung der Unfallursache und eine materielle Entschädigung der betroffenen Familien. Zudem kündigte Sánchez an, die Sicherheit im Bahnverkehr zu verstärken. Die Regierung arbeite Tag und Nacht daran, jedes Detail der Tragödie aufzuklären und dafür zu sorgen, dass sich ein solches Unglück nicht wiederhole.

Ausschreitungen in Madrid

In Madrid kam es vor dem Transportministerium zu Ausschreitungen. Rechtsextreme Gruppen hatten angesichts des schweren Zugunglücks zu einer Protestkundgebung aufgerufen. Dabei kam es zu Spannungen zwischen Teilen der rund 1500 Demonstranten und der Polizei, wie der Fernsehsender RTVE berichtete. (TT, APA, AFP)