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Eine Person verletzt
Erneut Sekundenschlaf in Going: Auto gegen Leitplanke und Hausmauer geschleudert
An den Fahrzeugen und der Gebäudemauer entstand erheblicher Sachschaden.
© Freiwillige Feuerwehr Going
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