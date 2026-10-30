Neue-Musik-Festival Wien Modern startet in 39. Ausgabe

Mit dem traditionellen Eröffnungskonzert startet am Freitag das Neue-Musik-Festival Wien Modern in seine 39. Ausgabe. Der Auftakt im Wiener Konzerthaus widmet sich dabei ganz der Donau, hat Komponistin Pia Palme unter dem Titel "Mit der Donau" doch eine Rauminstallation geschaffen, die als Auftragswerk des Festivals seine Uraufführung mit dem RSO unter Irene Delgado-Jiménez feiern wird. Damit ist auch der thematische Schwerpunkt bis zum Festivalende am 30. November gesetzt.

Schließlich lautet das Motto heuer "Im großen Ganzen. Neue Musik und Ökosysteme". So gibt es im MAK bei einem Projekt ebenfalls Klänge entlang der Donau zu hören, während im Theater am Werk bei "Future Forest" und im Tanzquartier mit "hutan (forest)" eher die Geräusche des Waldes im Fokus stehen. Und Katrin Hornek und Judith Unterpertinger laden zur Gipfelbesteigung der städtischen Mülldeponie Rautenweg mit Chorbegleitung. Ein Teil des Festivals sind abseits der Ökologie auch die Musikverein-Perspektiven zu Ehren von Elfriede Jelinek. Insgesamt werden 72 Produktionen in 159 Veranstaltungen an 31 Spielstätten zu erleben sein, bis am 30. November Friedrich Cerhas Monumentalwerk "Spiegel I-VII" den Abschluss bildet.