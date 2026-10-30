Noch 30.000 Websites von PHP-Lücke betroffen

In Österreich sind noch knapp 30.000 Websites von der PHP-Lücke betroffen und verwundbar. Das hat eine Überprüfung der Risikomonitor.com Gmbh ergeben. Das österreichische Unternehmen ist auf Darknet Intelligence und Cyber-Risiko-Monitoring spezialisiert. Die aktuelle Patchrate liegt im EU-Durchschnitt, hieß es am Donnerstag in einer Pressemitteilung.

Am Tag der Offenlegung waren in den EU-Staaten, der Schweiz und in Liechtenstein 3,9 Millionen Websites mit sichtbarer PHP-Version verwundbar. Das entsprach 11,2 Prozent von 34,9 Millionen erreichbaren Websites. Österreich zählt eine Woche später nach einer Nachmessung noch 28.622 verwundbare Websites. 18,1 Prozent haben bereits gepatcht. Im EU-Vergleich ist Deutschland mit 259.891 verwundbaren Websites und einer Patch-Rate von nur 5,8 Prozent am Langsamsten. Am Schnellsten sind Litauen, Zypern, Malta und Estland mit Patch-Raten zwischen rund 38 bis 40 Prozent.

Jeder verwundbare Server hat im Schnitt 72 bekannte PHP-Lücken offen, davon 22 kritische. Fast die Hälfte der zuordenbaren Betroffenen sind Hotels, Händler, Transportunternehmen und Gastronomiebetriebe. Über verwundbare Shops und Buchungsseiten können Angreifer direkt Kundinnen und Kunden erreichen.