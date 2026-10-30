Hacker-Angriffe wie in Frankreich: „Tirol könnte zum Kollateralschaden werden“

Was steckt hinter der Manipulation von Gefriersystemen in französischen Supermärkten? Könnte so etwas auch in Tirol passieren? Ein Gespräch mit Cybersecurity-Experte Max Gilg über ein geringes Risikobewusstsein, die geopolitische Weltlage – und warum es für Tirol „mitgefangen, mitgehangen“ heißen könnte.