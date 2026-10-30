Cyber-Experte warnt
Hacker-Angriffe wie in Frankreich: „Tirol könnte zum Kollateralschaden werden“
Die Cyber-Attacken auf Kühltruhen in Frankreich haben für einiges an Aufregung gesorgt.
© IMAGO/ELSA RANCEL / OUEST-FRANCE
Was steckt hinter der Manipulation von Gefriersystemen in französischen Supermärkten? Könnte so etwas auch in Tirol passieren? Ein Gespräch mit Cybersecurity-Experte Max Gilg über ein geringes Risikobewusstsein, die geopolitische Weltlage – und warum es für Tirol „mitgefangen, mitgehangen“ heißen könnte.
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