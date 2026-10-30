Softwarefirma im Bezirk Schwaz gehackt: Betrüger fragten Kreditkartendaten ab

Unbekannte haben sich Zugriff auf die Web-Anwendung einer Softwarefirma im Bezirk Schwaz verschafft und dabei Kundendaten erlangt. Der Cyberangriff ereignete sich zwischen dem 17. Oktober, 10 Uhr, und dem 28. Oktober, 13.30 Uhr.

Über die betroffene Anwendung werden Buchungen für Beherbergungsbetriebe in mehreren Ländern abgewickelt. Nach dem Angriff gingen beim Supportdienst bereits Meldungen von Kunden ein, die von den Tätern über einen Messengerdienst kontaktiert worden waren.

In den Nachrichten wurden die Betroffenen aufgefordert, ihre Buchung durch das Anklicken eines Links zu bestätigen. Über diesen Link fragten die Betrüger im Hintergrund Kreditkartendaten ab. Ob und wie viele Kunden dadurch Geld verloren haben, ist noch unklar. Die Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. (TT.com)