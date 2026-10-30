9320 Nächtigungen in einem Jahr: Notschlafstelle bleibt auch 2027 ganzjährig geöffnet

Die vom Roten Kreuz Innsbruck betriebene Notschlafstelle in der Richard-Berger-Straße 10 stand für obdachlose Menschen erstmals ein ganzes Jahr lang offen. Das erweiterte Angebot wurde so gut angenommen, dass die Notschlafstelle auch 2027 ganzjährig geöffnet bleibt.

Nach wiederholten Auslastungsrekorden in den vergangenen Jahren sowie einem schrittweisen Ausbau der Öffnungszeiten und der Bettenkapazität wurde aus der ehemaligen Winternotschlafstelle erstmals ein ganzjähriges Angebot. Vom 1. November 2025 bis Ende Oktober 2026 konnten obdach- und wohnungslose Menschen jede Nacht in der Herberge mit ihren 26 Betten einen Schlafplatz finden. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 9320 Nächtigungen verzeichnet, das entspricht einer Auslastung von 98 Prozent.

Großer Bedarf auch im Sommer

Der große Zuspruch im ersten Jahr bestätigt den Bedarf an einem ganzjährigen Angebot. Die zunehmende Armut, steigende Wohnkosten und der Mangel an leistbarem Wohnraum verschärfen die Situation für obdachlose Menschen in Innsbruck zusätzlich. Deshalb wird die vom Roten Kreuz Innsbruck (RKI) betriebene Notschlafstelle auch 2027 durchgehend geöffnet bleiben.

„Obdachsuchende Menschen in Innsbruck konnten erstmals auch im Sommer unser Angebot nutzen. Die hohe Auslastung zeigt, dass diese Ausweitung des Öffnungszeitraums richtig war. Wir sind froh, dass die Stadt Innsbruck und das Land Tirol den Ganzjahresbetrieb auch im nächsten Jahr wieder ermöglichen“, sagt Stefan Biebel, Leiter der Abteilung Gesundheit und Soziale Dienste beim Roten Kreuz Innsbruck.

Mehr als ein Schlafplatz

Die Notschlafstelle bietet weit mehr als einen sicheren Platz und ein warmes Bett für die Nacht. Neben geschlechtergetrennten Sanitärräumen mit Duschmöglichkeiten stehen den Gästen Hygieneartikel und eine warme Mahlzeit zur Verfügung. Ein Team aus Betreuer:innen und Sozialarbeiter:innen begleitet die Menschen zudem..