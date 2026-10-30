Eislaufen in der Innenstadt
„Ice Magic“ in Innsbruck: Das sollten Freizeitticket-Besitzer wissen
Andreas Witting und Dominik Hoflach koordinieren die Aufbauarbeiten für„Ice Magic“. Der Bozner Platz ist schon bereit für die Eisschicht.
© Michael Egger
Die Aufbauarbeiten für das Eislauf-Event auf dem Landhausplatz und dem Bozner Platz sind angelaufen. Wer ein Freizeitticket hat, kann das Angebot zwar nicht gratis nutzen – aber billiger. Auch mit vielen Tiroler Arbeitgebern haben die „Ice Magic“-Macher ein Abkommen, unter anderem mit den Tirol Kliniken.
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