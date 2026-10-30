„Ice Magic“ in Innsbruck: Das sollten Freizeitticket-Besitzer wissen

Die Aufbauarbeiten für das Eislauf-Event auf dem Landhausplatz und dem Bozner Platz sind angelaufen. Wer ein Freizeitticket hat, kann das Angebot zwar nicht gratis nutzen – aber billiger. Auch mit vielen Tiroler Arbeitgebern haben die „Ice Magic“-Macher ein Abkommen, unter anderem mit den Tirol Kliniken.