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Nach dem Cup-Rausch wartet der Alltag

Maximilian Moschen

Kommentarvon Maximilian Moschen

Der gemeinsame Nenner beim ÖFB-Cup-Achtelfinale zwischen dem FC Wacker und der WSG Tirol war vor 16.071 Zusehern ein großes Fußballfest. Jetzt trennen sich die Wege wieder.

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