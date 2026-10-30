Traumhochzeit in den Dolomiten als Extra-Motivation für den WM-Winter

Drei Wochen vor dem Saisonstart in Lillehammer landete Italiens bester Skispringer im Hafen der Ehe. Der Südtiroler Alex Insam und seine langjährige Freundin Lovise Fremstad gaben sich in den Dolomiten bei einer romantischen Traumhochzeit das Ja-Wort.

„Mein für immer und ewig“, postete die Norwegerin zu einer Bilderserie auf Instagram, in der das Hochzeits-Geheimnis gelüftet wurde. Die Liebe soll dem Skispringer vor dem anstehenden WM-Winter zusätzlich Flügel verleihen.

Insam ist seit Jahren Italiens Nummer eins auf der Schanze. Sein bestes Weltcupergebnis gelang dem zweifachen Olympia-Teilnehmer 2023 mit einem neunten Platz in Rasnov. Fremstadt kommt ebenfalls aus dem nordischen Skisport. In jungen Jahren war die Skandinavierin als Langläuferin unterwegs. (TT.com)