Weltspartag mit Geschenken, höheren Zinsen und Kaufkraft-Einbußen

Die Weltsparwoche geht ins Finale – mit viel Andrang vor allem von Kindern in den Banken und zuletzt gestiegenen Zinsen. Real verlieren die Sparer aber weiterhin Milliarden.

Ins Leben gerufen worden war der Weltspartag im Jahr 1924 auf dem ersten Sparkassen-Kongress von Delegierten aus 29 Ländern. Die Erstauflage gab es am 31. Oktober 1925 mit dem Ziel, das Bewusstsein fürs Sparen zu fördern und breiten Bevölkerungsschichten mehr finanzielle Bildung näherzubringen. Die absolute Glanzzeit des Weltspartags ist schon Jahre vorbei, Bedeutung für Banken und Sparer hat er aber weiter.

Geschenke für die Kinder

Da der eigentliche Weltspartag am 31. Oktober heuer auf einen Samstag fällt, dürfte der Freitag als letzter Tag der Weltsparwoche den größten Kundenzustrom in den Bankfilialen bringen – vor allem von Kindern, für die es wieder kleine Geschenke wie Kuscheltiere, Mal-Sets oder Spiele gibt.

Das klassische Sparbuch ist bereits seit Jahren auf dem schrittweisen Rückzug, weil sich das Sparen verstärkt ins Online-Banking verlagert. Und auch der Trend hin zum Wertpapier-Sparen über Fonds und ETF-Sparen nimmt bei den Erwachsenen spürbar zu. Laut dem aktuellen Aktienbarometer besitzen mittlerweile bereits 2,4 Millionen ÖsterreicherInnen oder fast ein Drittel der Erwachsenen Wertpapiere.

Zinsen teils über 3 Prozent

Den SparerInnen winken nach den jüngsten Leitzinserhöhungen jedenfalls wieder höhere Zinsen. Vor allem bei Produkten mit längerer Bindung bieten Banken teilweise Verzinsungen von über 3 Prozent. Welche Zinssätze Sparprodukte abwerfen, hängt unter anderem von der Bindungsdauer des Angebots ab. Bei Sparprodukten mit dreijähriger Bindung lagen die Zinssätze zuletzt im Schnitt bei rund 2,3 Prozent, bei 24 Monaten waren es etwa 2,1 Prozent - mit Ausreißern nach oben bis hin zu 3,6 Prozent, zeigt die Sparzinsen-Plattform der Nationalbank.

Auch bei täglich fälligen Geldern locken die Banken mit teilweise attraktiven Angeboten, hier ist aus Sicht der Arbeiterkammer allerdings Vorsicht geboten, sacken die Konditionen doch in manchen Fällen nach drei bis vier Monaten wieder ab. Die AK rät, Kleingedrucktes zu studieren.

Viele Milliarden Verlust

Auch wenn die Sparzinsen zuletzt spürbar nach oben gegangen sind, müssen all jene, die ihr zur Seite gelegtes Geld weitgehend risikolos in reine Sparprodukte veranlagen wollen, mit satten Kaufkraftverlusten rechnen. Grund ist, dass in den allermeisten Jahren die Inflation teilweise deutlich höher ist als die Sparzinsen.