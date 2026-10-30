Wieder mit sieben Teams

Auftakt für Tiroler Eishockey Liga: Mit dem Spielplan sind nicht alle Vereine glücklich

Die Silz Bulls gelten auch vor der neuen Saison der Tiroler Eishockey Liga als Favoriten.
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Daniel Lenninger

Von Daniel Lenninger

Bevor am Freitagabend der Startschuss für die neue Saison der Tiroler Eishockey Liga fällt, gab es Diskussionen um den Modus. Die geringere Anzahl der Spiele stört den Titelverteidiger Silz Bulls. Vertreter des Tiroler Eishockeyverbandes erklären die Hintergründe der Änderungen.

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