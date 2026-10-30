Auftakt für Tiroler Eishockey Liga: Mit dem Spielplan sind nicht alle Vereine glücklich

Bevor am Freitagabend der Startschuss für die neue Saison der Tiroler Eishockey Liga fällt, gab es Diskussionen um den Modus. Die geringere Anzahl der Spiele stört den Titelverteidiger Silz Bulls. Vertreter des Tiroler Eishockeyverbandes erklären die Hintergründe der Änderungen.