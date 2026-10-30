Nächste Generation am Start

Das Vermächtnis der Raiders: Wenn der Vater mit dem Sohne...

„We are Family“: die stolzen Football-Väter Mario Rinner, Daniel Dieplinger und Florian Grein (hintere Reihe; v. l. n. r.) mit ihren Söhnen Dario Rinner, Tim Dieplinger und Gabriel Grein (vordere Reihe).
© Swarco Raiders
Daniel Suckert

Von Daniel Suckert

Bei den Footballern der Swarco Raiders war und ist der Nachwuchs das höchste Gut: Mittlerweile läuft bereits die nächste Generation an Dieplingers, Greins und Rinners über den Rasen.

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