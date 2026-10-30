Der weite Weg der Namenlosen: Warum NS-Opfer in Lienz anonym bleiben mussten

Seit 1965 gibt es in Lienz ein Mahnmal für Osttiroler, die durch die Nazis ums Leben kamen. Die Namen der einzelnen Opfer zu nennen, untersagte der Lienzer Gemeinderat die längste Zeit. Bis die Initiative „Forum Mahnmal“ das Verbot zu Fall brachte. Jetzt ist die Gruppe für den Jakob-Gapp-Preis für Zivilcourage nominiert.