Zeugen gesucht: 36-Jähriger in Hall von vier Jugendlichen angegriffen

Ein 36-Jähriger wurde am Donnerstagabend Opfer einer Gewalttat. Der Österreicher wartete gemeinsam mit einer 64-Jährigen an der Bushaltestelle in der Gerbergasse in Hall. Mit ihnen hielten sich zudem vier Jugendliche bei der Haltestelle auf.

Als der 36-Jährige und die 64-Jährige gegen 18.30 Uhr in Richtung der Hauptkreuzung zwischen Tiroler Straße und Dörferstraße gingen, wurden die beiden von den vier Jugendlichen verfolgt. Im Kreuzungsbereich griffen drei von ihnen den Mann an und schlugen auf ihn ein, teilte die Polizei mit.