Märchenhafter Nachmittag: Dornröschen erwacht in der Kulturwerkstatt Höfen

Die Jugendgruppe der Dorfbühne Höfen präsentiert mit „Dornröschen“ einen Märchenklassiker für die ganze Familie. Premiere ist am 8. November in der Kulturwerkstatt Höfen.

Höfen – Die Nachwuchsschauspieler der Dorfbühne Höfen stecken mitten in den Vorbereitungen für ihre neue Produktion. Gespielt wird „Dornröschen“, eines der bekanntesten Märchen der Gebrüder Grimm, in einer modernen Bühnenfassung von Jörg Bernhard.

Die Geschichte erzählt von einem Königspaar, das sich lange vergeblich ein Kind wünscht. Als schließlich eine Tochter zur Welt kommt, veranstaltet der König ein großes Fest. Weil jedoch nur zehn goldene Teller vorhanden sind, bleibt eine der elf Feen des Reiches unberücksichtigt. Die gekränkte Fee erscheint dennoch und spricht einen folgenschweren Fluch aus.

Inszeniert wurde das Stück von Monika Jungheinrich-Grässle. Die Jugendgruppe der Dorfbühne verspricht dabei eine märchenhafte Aufführung für Groß und Klein.

Premiere Anfang November

Die Premiere findet am Sonntag, 8. November, um 16 Uhr in der Kulturwerkstatt Höfen in der Volksschule statt. Weitere Aufführungen folgen am 15., 21. und 22. November, jeweils um 16 Uhr. Der Einlass beginnt eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn.