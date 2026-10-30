Schweizer Olympiaheld Von Allmen wurde mit „Skieur d‘Or“ ausgezeichnet

Der Schweizer Franjo von Allmen ist erstmals mit dem „Skieur d‘Or“ ausgezeichnet worden. Der 25-Jährige holte heuer drei Olympia-Goldmedaillen. Im Weltcup gewann er die Abfahrten in Gröden und Crans-Montana.

Die Auszeichnung vergibt die internationale Skijournalisten-Vereinigung seit 1963. Von Allmen setzte sich knapp vor der bei den Winterspielen in ihrer Heimat zweimal siegreichen Italienerin Federica Brignone durch, die im Vorjahr mit der Trophäe bedacht worden war. (TT.com)