Stromnetz-Tarif wird reformiert: Tiroler Haushalte profitieren, Innsbrucker zahlen drauf

Wer das Stromnetz etwa mit dem Laden von E-Autos stark belastet, zahlt mehr Netzentgelt. Die Reform bringt aber nicht allen eine Ersparnis.

Die Regulierungsbehörde E-Control hat die neue Verordnung für die Stromnetztarife, die ab 1. Jänner 2027 gelten sollen, in Begutachtung geschickt. Spätestens ab Mitte 2028 müssen alle Netzbetreiber auf das neue Tarifsystem umstellen.

Laut Berechnungen der E-Control sollen die neuen Stromnetztarife einem durchschnittlichen österreichischen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 3500 kWh eine Entlastung von 5,7 Prozent bzw. rund 24 Euro pro Jahr bringen. Für Tirol fällt die Ersparnis noch größer aus – nämlich 8,6 Prozent bzw. etwa 34 Euro. Schlechte Nachrichten gibt es für Innsbruck – hier erhöhen sich die Netztarife ab 2027 um 6,6 Prozent bzw. rund 30 Euro pro Jahr.

Die wesentlichen Neuerungen

🟢Leistungspreis: Die für Haushalte und kleine Gewerbekunden wichtigste Änderung betrifft die Einführung eines Leistungspreises, der es teurer macht, große Stromverbraucher wie E-Autos mit voller Leistung zu laden. Künftig soll nicht nur die verbrauchte Strommenge über die Höhe der Netzentgelte entscheiden, sondern auch die Spitzenlast. Bisher wurde bei Haushaltskunden die Leistung nicht gemessen, mit den Smart Metern ist das aber möglich.

🟢Flexible Preise: Wer seinen Strom dann verbraucht, wenn das Stromnetz weniger stark ausgelastet ist, kann Netzkosten sparen. Nach dem „Sommer-Nieder-Arbeitspreis“ (SNAP) folgt mit 1. Oktober 2027 der „Winter-Nieder-Arbeitspreis“ (WiNAP). Wer von Oktober bis März zwischen 23 und 5 Uhr Strom verbraucht, erhält einen Netzgebühren-Rabatt. Netz-Rabatte: Kund:innen können ihrem Netzbetreiber ermöglichen, ihre Stromnutzung zeitlich zu flexibilisieren. Wer sich etwa verpflichtet, seine Leistung zweimal am Tag für zwei Stunden zu drosseln, erhält 75 % Rabatt auf den Leistungspreis. Für Batteriespeicher gibt es zehn Möglichkeiten, ganz oder teilweise von den Netzkosten befreit zu werden. Entscheidend ist, ob der Speicher netzdienlich ist – also dazu beiträgt, einen ansonsten notwendigen Netzausbau zu vermeiden.