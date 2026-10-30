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„Bernhard Aichner, was tuasch grad?“: Ein kurzer Anruf bei Tirols bekanntestem Krimiautor
Auf seiner Terrasse liest Krimiautor Bernhard Aichner gerade „Frankenstein“, als unser Anruf kommt.
© Bernhard Aichner
Beim Blumengießen und „Frankenstein“ lesen, erreicht unser Anruf Krimiautor Bernhard Aichner. Warum Krimis für ihn bei jedem Wetter gehen und er es schon immer mit Leichen hatte, hört ihr hier.
🎧 Podcast | Was tuasch grad, Bernhard Aichner?
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