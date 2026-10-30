Wie widerstandsfähig ist Europa? Jubiläumsvortrag bringt große Fragen nach Reutte

Krisen, Konflikte und technologische Umbrüche verändern die Weltordnung. Bei der Jubiläumsausgabe von „Uni goes Reutte“ steht deshalb die Frage im Mittelpunkt, wie gut Europa für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet ist.

Reutte – Seit mittlerweile 20 Jahren bringt die Veranstaltungsreihe „Uni goes Reutte“ Wissenschaft aus den Hörsälen direkt ins Außerfern. Das Jubiläum wird am Donnerstag, 5. November, in der Wirtschaftskammer Reutte mit einem Rückblick auf die Erfolgsgeschichte und einem Vortrag zur Zukunft Europas gefeiert.

Vorab Einblicke in die Startup-Welt

Bereits am Nachmittag stehen von 15 bis 18.30 Uhr Beratungs- und Informationsangebote auf dem Programm. Die Zentrale Studienberatung der Universität Innsbruck informiert Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie Studieninteressierte über Studienmöglichkeiten. Zudem stellt sich der InnCubator vor, das Innovations- und Gründungszentrum der Universität. Gründerinnen, Gründer und innovative Köpfe erhalten Einblicke in die Startup-Welt und können erste Rückmeldungen zu ihren Geschäftsideen einholen.

Die eigentliche Jubiläumsveranstaltung beginnt um 19 Uhr. Nach der Begrüßung durch Gregor Weihs, Vizerektor für Forschung an der Universität Innsbruck, blicken Sara Matt und Wolfgang Winkler auf 20 Jahre „Uni goes Reutte“ zurück.

Im Mittelpunkt des Abends steht anschließend der Vortrag von Franz Eder, Dekan der Fakultät für Soziale und Politische Wissenschaften sowie stellvertretender Leiter des Foreign Policy Lab an der Universität Innsbruck.

Zwischen Krisen und neuen Chancen

Unter dem Titel „Wie resilient ist Europa in der Welt(-Politik)? Entwicklungen, Aussichten, Zukünfte“ widmet sich Eder den tiefgreifenden Veränderungen der internationalen Ordnung. Europa habe seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs von Frieden, wachsendem Wohlstand und einer regelbasierten Weltordnung profitiert. Gleichzeitig seien neue Herausforderungen entstanden: gesellschaftliche Polarisierung, wirtschaftliche Umbrüche, der Klimawandel, geopolitische Konflikte sowie technologische Entwicklungen wie Künstliche Intelligenz und Quantentechnologien.

Der Vortrag geht der Frage nach, wie widerstandsfähig Europa gegenüber diesen Herausforderungen ist und ob es gelingt, sich an die veränderten Rahmenbedingungen anzupassen. Dabei soll auch beleuchtet werden, welche Auswirkungen diese Entwicklungen auf Österreich und den Alltag der Menschen haben.