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Erheblicher Schaden
Auto auf Gegenfahrbahn geraten: Zwei Verletzte bei Unfall auf Kössener Straße
Beide beteiligte Autos wurden durch die Kollision erheblich beschädigt.
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