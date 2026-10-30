Mutter und achtjähriger Sohn bei Unfall auf Kreuzung in Stumm verletzt

Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw im Zillertal sind am Freitagvormittag eine 36-jährige Frau und ihr achtjähriger Sohn verletzt worden. Auch die 80-jährige Unfallbeteiligte wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen 8.50 Uhr im Gemeindegebiet von Stumm im Zillertal. Eine 80-jährige Österreicherin war mit ihrem Pkw von der Pumperergasse kommend in Richtung der Kreuzung mit der Ahrnbachstraße unterwegs. Zur selben Zeit fuhr eine 36-jährige Österreicherin auf ebenjener Ahrnbachstraße talauswärts in Richtung Stumm. Auf dem Beifahrersitz befand sich ihr achtjähriger Sohn.

Im Kreuzungsbereich kam es aus bislang nicht näher bekannten Gründen zu einem rechtwinkligen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw der 36-Jährigen in den gegenüberliegenden Wäscherweg geschleudert.