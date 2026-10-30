Der schwerste Weg beginnt nach der Sucht: Zwei Tiroler erzählen, wie sie zurück ins Leben fanden

„Wir tragen mehr, als drin ist“ lautet die neue Kampagne des Innsbrucker Vereins Emmaus, der Menschen nach einer Suchterkrankung begleitet und unterstützt. Zwei Betroffene erzählen, wie sie nach Alkohol, Obdachlosigkeit und Abstürzen mit Arbeit und Therapie ihren Weg zurück ins Leben fanden.