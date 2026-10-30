Antonelli im Mexiko-Training Vierter - Leclerc zweimal voran

Kimi Antonelli hat sich für seine anstehende Krönung als jüngster Formel-1-Weltmeister der Geschichte in Position gebracht. Der 20-jährige Italiener fuhr am Freitag im Freien Training für den Grand Prix von Mexiko auf Rang vier. Eine leichte Viruserkrankung, mit der er sich in den vergangenen Tagen herumgeschlagen hat, hat der Mercedes-Jungstar hinter sich gelassen. Bestzeit in beiden Trainingssessions in Mexiko-Stadt fuhr wie zuletzt in Austin Ferrari-Pilot Charles Leclerc.

Antonelli verlor am Nachmittag 0,217 Sekunden auf den Monegassen. Im ersten Training, als zahlreiche Teams Nachwuchsfahrern eine Chance gegeben hatten, war er 0,659 Sek. hinter Leclerc noch Zweiter gewesen. Sollte Antonelli den Grand Prix am Sonntag (21.00 Uhr MEZ/live ORF 1 und Sky) zumindest auf Rang neun beenden, würde er als erst dritter Italiener nach Giuseppe Farina und Alberto Ascari in den 1950er-Jahren als Weltmeister feststehen.

Teamkollege George Russell oder Ferrari-Star Lewis Hamilton müssen gewinnen, um zu verhindern, dass sich Antonelli bereits vier Rennen vor Schluss die WM-Krone aufsetzt. Bei einem Hamilton-Sieg reicht dem Youngster auch Platz zehn zum Titelgewinn. Der Rekordchampion war im Training allerdings nicht frei von Problemen. Hamilton musste seinen Ferrari mit einem technischen Defekt vorzeitig abstellen und landete 0,685 Sekunden hinter seinem Teamkollegen nur auf Rang elf.

Die Richtmarken setzte Leclerc. Der entthronte Titelverteidiger Lando Norris fuhr im McLaren die zweitschnellste Zeit (+0,103), Russell die drittschnellste (+0,106). Hinter Antonelli reihten sich die beiden Red Bulls von Max Verstappen (+0,311) und Isack Hadjar (+0,410) ein. Verstappen musste nach einem Zwischenfall mit Racing-Bulls-Pilot Liam Lawson zu den Sportkommissaren. Das für die Startaufstellung maßgebliche Qualifying steht am Samstag (22.00 Uhr MEZ/live ORF 1 und Sky) auf dem Programm.