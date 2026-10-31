Frankreich erwartet Hunderttausende bei neuen Protesten

In Paris und anderen französischen Großstädten formieren sich erneut große Demonstrationszüge gegen hohe Lebenshaltungskosten und für eine bessere Bildung. Zu den Kundgebungen aufgerufen haben die Gewerkschaften, Schüler- und Studentenorganisationen sowie die Gelbwestenbewegung. Zu den Demonstrationszügen, die sich zumeist am frühen Nachmittag in Bewegung setzten, erwarten die Behörden, wie schon bei Kundgebungen am vergangenen Samstag, mehrere Hunderttausend Teilnehmer.

Wegen befürchteter Ausschreitungen gibt es erneut Beschränkungen für die Kundgebungen. Aufgrund befürchteter Gewalt gegen öffentliche Gebäude und Plünderungen von Geschäften wurden die Demonstrationsrouten in Paris und anderen Städten aus dem Zentrum heraus an den Stadtrand verlegt.

Nach einem Rechtsstreit im Eilverfahren muss der von Gewerkschaften angemeldete Demonstrationszug in der französischen Hauptstadt eine andere Route nehmen als geplant. Die Polizeipräfektur von Paris verlegte ihn wegen befürchteter Ausschreitungen aus dem Zentrum an den Rand der Stadt. Die Organisatoren wehrten sich vor Gericht und hatten zunächst Erfolg: Das Verwaltungsgericht ließ Freitagabend ihre ursprünglich geplante Route zu. Diese Entscheidung hob jedoch der Staatsrat in der Nacht auf.