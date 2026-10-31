Frankreich rüstet sich für neue landesweite Proteste

In Frankreich werden am Samstag erneut Massenproteste erwartet. Deshalb wird an Ausgangssperren und Beschränkungen für Kundgebungen festgehalten. Wegen befürchteter Ausschreitungen sprachen die Behörden in Paris für Demonstrationsrouten im Stadtzentrum ein Verbot aus und genehmigten sie nur weiter außerhalb. Außerdem gibt es nachts erneut örtlich begrenzte Ausgangssperren an zentralen Orten der Hauptstadt. Innenminister Laurent Nuñez kündigte ein großes Polizeiaufgebot an.

Er sprach von Risiken für die öffentliche Ordnung und der Gefahr von Sachbeschädigungen an Geschäften. Die Behörden rechnen nach seinen Angaben wieder mit Hunderttausenden Teilnehmern. Am vergangenen Wochenende waren 70.000 Beamte gegen Randalierer und Plünderer im Einsatz.