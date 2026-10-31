Streit um Route von zentralem Demonstrationszug in Paris

Unmittelbar vor neuen angekündigten Großkundgebungen gegen hohe Lebenshaltungskosten am Samstag in Frankreich gibt es Streit um die Route des zentralen Demonstrationszugs in der Hauptstadt Paris. Die gerichtliche Verlegung der Streckenführung sei eine "schwerwiegende Infragestellung unserer Rechte", erklärte der Studierendenverband FAGE. Die Interessenvertretung der Studierenden werde sich nun beraten, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden.

Für Samstag sind in ganz Frankreich Proteste gegen gestiegene Lebenshaltungskosten und Missstände im Bildungssystem geplant. Die größte Demonstration soll in der Hauptstadt Paris stattfinden. Das oberste Verwaltungsgericht entschied in der Früh aber, dass der Protestzug nicht auf der ursprünglich geplanten Route stattfinden darf. Auch die alternative Route stelle "das uneingeschränkte Recht zu demonstrieren" sicher, erklärte das Gericht.

An den vergangenen beiden Wochenenden hatte es in Frankreich landesweite Proteste mit Hunderttausenden Teilnehmern gegeben. Am 17. Oktober war es dabei zu schweren Ausschreitungen und Plünderungen gekommen. Geschäfte und öffentliche Gebäude wurden zerstört, zahlreiche Einsatzkräfte verletzt. Am vergangenen Wochenende kam es am Rande der Proteste erneut zu Gewalt, allerdings in einem deutlich geringeren Ausmaß.