Rasche Brandbekämpfung
Ersthelfer verhinderten bei Balkonbrand in Landeck Schlimmeres
Auf einem Balkon eines sechsstöckigen Wohngebäudes in Landeck ist am Freitag gegen 14.30 Uhr ein Brand ausgebrochen. Zwei Ersthelfer bekämpften die Flammen bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit zwei Feuerlöschern. Die Feuerwehr Landeck konnte den Brand daraufhin nach kurzer Zeit unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung am Mehrparteienhaus verhindern.
Die Brandursachenermittlung grenzte die Ausbruchsstelle auf den Bereich eines Couch-Sessels beziehungsweise einer Faltmatratze auf dem Balkon ein. Die Polizei führt weitere Erhebungen durch. Verletzt wurde niemand.
Im Einsatz standen die Feuerwehr Landeck mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften sowie ein Rettungswagen und die Einsatzleitung mit vier Einsatzkräften. (TT.com)