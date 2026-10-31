Ersthelfer verhinderten bei Balkonbrand in Landeck Schlimmeres

Auf einem Balkon eines sechsstöckigen Wohngebäudes in Landeck ist am Freitag gegen 14.30 Uhr ein Brand ausgebrochen. Zwei Ersthelfer bekämpften die Flammen bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit zwei Feuerlöschern. Die Feuerwehr Landeck konnte den Brand daraufhin nach kurzer Zeit unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung am Mehrparteienhaus verhindern.