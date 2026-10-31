Unbekannte setzten in Mils entwendete Altpapiercontainer in Brand

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, zwei Altpapiercontainer gestohlen und anschließend in Brand gesetzt. Die Besitzer hatten die Container zur Entleerung vor die Haustüre gestellt.

Am Freitagmorgen löschte die Feuerwehr Mils noch vorhandene Glutnester. Durch den Brand wurde auch der Asphalt unter den Brandstellen beschädigt. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt. Nach Abschluss der Erhebungen wird den zuständigen Behörden berichtet. (TT.com)