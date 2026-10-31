13-Jährige in Pflach auf Schutzweg von Auto erfasst und verletzt

Eine 13-jährige Schülerin ist am Freitag gegen 17.25 Uhr auf einem Schutzweg von einem Pkw erfasst und unbestimmten Grades verletzt worden. Eine 27-jährige Österreicherin war auf der L69 von Musau in Richtung Reutte unterwegs und bemerkte die Schülerin, die sich bereits in der Mitte des Schutzwegs befand, zu spät.

Trotz einer starken Bremsung konnte sie die Kollision nicht mehr verhindern. Die 13-Jährige stürzte auf die Fahrbahn, stand selbstständig wieder auf und lief auf den Gehsteig zurück. Sie wurde mit der Rettung ins BKH Reutte gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt, am Pkw entstand kein Sachschaden. (TT.com)