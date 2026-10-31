Kommentar

Gute Staatshilfe, schlechte Staatshilfe

Manfred Mitterwachauer

Kommentarvon Manfred Mitterwachauer

Die reformierte Sozialhilfe soll in Österreich wieder mehr Auffangnetz als Hängematte sein. So diktiert es zumindest die Dreierkoalition im Bund. Ein vielfach unfairer Vergleich.

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