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Kommentar
Gute Staatshilfe, schlechte Staatshilfe
Kommentarvon Manfred Mitterwachauer
Die reformierte Sozialhilfe soll in Österreich wieder mehr Auffangnetz als Hängematte sein. So diktiert es zumindest die Dreierkoalition im Bund. Ein vielfach unfairer Vergleich.
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