Klare Botschaft an Bund
Sozialhilfe neu? Warum sich Landesrätin Pawlata nicht vom Tiroler Weg abbringen lassen will
Wem steht künftig wie viel in der Sozialhilfe neu zu? Das wird in den kommenden Wochen im Bund und hernach in den Ländern entschieden.
© APA/dpa/Jan Woitas
Vieles ist bei der Neufassung der Sozialhilfe auch in Tirol noch offen. Auch, ob man die Übergangsfrist bis 2028 ausreizen will. Die regionale Wohnkostenregelung will Soziallandesrätin Eva Pawlata aber fix beibehalten.
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