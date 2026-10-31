Autos in Kreuzung kollidiert: Vier Insassen in Weer verletzt
Bei einem Verkehrsunfall auf der B171 sind am Freitag gegen 16 Uhr vier Personen unbestimmten Grades verletzt worden. Ein 31-jähriger Mann war mit einem 39-jährigen Beifahrer sowie seinen ein und drei Jahre alten Kindern in Richtung Osten unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung mit der L222 stieß der Pkw eines 58-jährigen Österreichers beim Queren der B171 gegen sein Fahrzeug.
Der 31-Jährige und seine drei Mitfahrer wurden vom Rettungsdienst erstversorgt und in die Kliniken Innsbruck, Hall in Tirol und Schwaz gebracht. Der 58-Jährige blieb laut eigener Aussage unverletzt. Ein Alkotest ergab bei ihm eine leichte Alkoholisierung.
An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Im Einsatz standen zwei Rettungswagen und ein Krankentransportwagen. Nach Abschluss der Erhebungen erfolgt eine Anzeige an die zuständigen Behörden. (TT.com)