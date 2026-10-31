Autos in Kreuzung kollidiert: Vier Insassen in Weer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der B171 sind am Freitag gegen 16 Uhr vier Personen unbestimmten Grades verletzt worden. Ein 31-jähriger Mann war mit einem 39-jährigen Beifahrer sowie seinen ein und drei Jahre alten Kindern in Richtung Osten unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung mit der L222 stieß der Pkw eines 58-jährigen Österreichers beim Queren der B171 gegen sein Fahrzeug.

Der 31-Jährige und seine drei Mitfahrer wurden vom Rettungsdienst erstversorgt und in die Kliniken Innsbruck, Hall in Tirol und Schwaz gebracht. Der 58-Jährige blieb laut eigener Aussage unverletzt. Ein Alkotest ergab bei ihm eine leichte Alkoholisierung.