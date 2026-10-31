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Sieglos-Serie beendet
Trainer traf als Joker für die „Altherrentruppe“: „Totgesagte leben länger“
Patrick Klotz hat das Toreschießen nicht verlernt.
© Michael Kristen
Von Michael Pipal
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