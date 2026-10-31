Zillertaler Junggründer starten Plattform: Wie „LehreCheck“ die Berufswahl erleichtert

Verstaubte Broschüren und theoretische Berufsberatung erreichen viele Jugendliche kaum noch. Die beiden Zillertaler Maximilian Petz und Patrick Bergher setzen bei der Lehrstellensuche deshalb auf das Smartphone: Mit ihrer kostenlosen Plattform wollen sie Schülerinnen und Schüler bei der Lehrstellensuche unterstützen und direkt mit passenden Betrieben vernetzen.