Zimmerbrand in Schwaz: Feuerwehr konnte Übergreifen auf weitere Wohnungen verhindern

Kurz nach 21 Uhr ist es freitagabends in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses zu einem Zimmerbrand gekommen. Drei Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes in der Wohnung, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Schwaz. Sie konnten diese selbstständig verlassen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr gingen unter Atemschutz in die Wohnung vor und löschten den Brand im betroffenen Zimmer mit zwei Feuerlöschern. Durch eine Druckbelüftung konnte das Stiegenhaus während des Einsatzes rauchfrei gehalten werden.