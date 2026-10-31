EU-interner Namensstreit überschattet die geplante Allianz mit Kanada

Angesichts wachsender geopolitischer Spannungen und des schwierigen Verhältnisses zu den USA rücken die Europäische Union und Kanada enger zusammen. Zum Abschluss eines zweitägigen Gipfels im kanadischen Montreal sollten gestern eine Reihe von Vorhaben für eine vertiefte Zusammenarbeit vereinbart werden, die auch die Abhängigkeit von anderen Ländern reduziert.

Überschattet wurde der Gipfel vom EU-internen Disput, wie das neue Bündnis heißen soll. Die Kommission spricht von Kanada als assoziiertem Mitglied, weil damit die Einzigartigkeit der Allianz klar werde. Einige EU-Staaten hingegen lehnen den Begriff ab, weil er in den Verträgen nicht vorgesehen sei. Und der deutsche Kanzler Friedrich Merz möchte ihn nicht, weil er den Begriff bereits für die Ukraine ins Spiel gebracht hatte. Der kanadische Premier Mark Carney meinte angesichts dessen genervt: „Diese neue Allianz ist kein Marketing-Gag. Der Name spielt keine Rolle.“ (TT, dpa)