EU-interner Namensstreit überschattet die geplante Allianz mit Kanada
Kanada bekommt gerade vorgeführt, wie mühsam Entscheidungen in der EU sind – selbst wenn es nur um Namen geht. Dabei sind die gemeinsamen Pläne durchaus weitreichend.
Angesichts wachsender geopolitischer Spannungen und des schwierigen Verhältnisses zu den USA rücken die Europäische Union und Kanada enger zusammen. Zum Abschluss eines zweitägigen Gipfels im kanadischen Montreal sollten gestern eine Reihe von Vorhaben für eine vertiefte Zusammenarbeit vereinbart werden, die auch die Abhängigkeit von anderen Ländern reduziert.
Das ist geplant
Laut dem Entwurf für die Gipfel-Abschlusserklärung und einer Rede von der Leyens soll u. a. in folgenden Bereichen die Kooperation ausgebaut werden:
- Energie und kritische Rohstoffe: Die EU und Kanada wollen stärker bei der Energiesicherheit zusammenarbeiten – etwa durch eine Machbarkeitsstudie für LNG-Exporte nach Europa. Auch soll das Abkommen über die nukleare Zusammenarbeit zwischen Kanada und Euratom modernisiert werden. Laut Entwurf für die Gipfelerklärung haben Kanada und die Europäische Investitionsbank schon Verhandlungen über ein Abkommen abgeschlossen, das europäische Investitionen in die Förderung kanadischer Rohstoffvorkommen erleichtern soll. Dazu gehören insbesondere kritische Rohstoffe wie seltene Erden, die u. a. für E-Auto-Motoren, Halbleiter und Batterien, Clean-Tech und die Verteidigungsindustrie wichtig sind. Die Importe solcher Rohstoffe aus Kanada sind zwischen 2024 und 2025 laut EU-Angaben bereits um 62 Prozent gestiegen.
- Handel und Digitales: Die EU und Kanada möchten Handelshemmnisse abbauen, Investitionen fördern und sich verlässlicher mit wichtigen Gütern versorgen. Ein neues Digitalhandelsabkommen soll grenzüberschreitende Geschäfte erleichtern. Zwischen 2016 und 2025 nahm der beidseitige Handel mit Waren und Dienstleistungen um 80 Prozent zu. Mit der EU ist Kanada derzeit vor allem über das Freihandelsabkommen Ceta eng verbunden. Es wird seit 2017 vorläufig angewendet, ist aber noch immer nicht endgültig in Kraft, weil es manche EU-Staaten nicht ratifiziert haben. Die EU ist Kanadas zweitgrößter Handelspartner.
- Künstliche Intelligenz: Beide Seiten wollen bei der internationalen Regulierung und Sicherheit Künstlicher Intelligenz enger zusammenarbeiten. Kanada und die EU planen außerdem, den gegenseitigen Zugang zu ihren digitalen Märkten zu erleichtern, darunter zu Cloud- und KI-Dienstleistungen sowie der entsprechenden Infrastruktur. Kanada soll in die europäische Hochleistungsrecheninfrastruktur integriert werden.
- Wissenschaft und Forschung: Kanada soll stärker in das Programm Erasmus+ eingebunden werden. Außerdem sollen Hindernisse für Fachkräfte und Forschende abgebaut und Berufsqualifikationen leichter anerkannt werden.
- Sicherheit, Ukraine, Nahost: Geplant ist mehr Zusammenarbeit bei Verteidigung, Cyberabwehr und Schutz wichtiger Infrastruktur. Beide Seiten bekräftigen ihre Unterstützung für die Ukraine. Kanada ist bereits Teil des EU-Programms „Safe“ für günstige Darlehen zur gemeinsamen Beschaffung von Rüstungsgütern und es soll sich auch am EU-Unterstützungskredit für das von Russland angegriffene Land beteiligen. Beide Seiten wollen auch beim Thema Nahost gemeinsam auf Lösungen hinarbeiten.
- Engere Anbindung an die EU: Bis zum nächsten Gipfel 2027 soll ein Konzept für eine engere Anbindung entstehen. Regelmäßige Treffen sollen helfen, gemeinsame Interessen besser nach außen zu vertreten.
Genervt vom Namensstreit
Überschattet wurde der Gipfel vom EU-internen Disput, wie das neue Bündnis heißen soll. Die Kommission spricht von Kanada als assoziiertem Mitglied, weil damit die Einzigartigkeit der Allianz klar werde. Einige EU-Staaten hingegen lehnen den Begriff ab, weil er in den Verträgen nicht vorgesehen sei. Und der deutsche Kanzler Friedrich Merz möchte ihn nicht, weil er den Begriff bereits für die Ukraine ins Spiel gebracht hatte. Der kanadische Premier Mark Carney meinte angesichts dessen genervt: „Diese neue Allianz ist kein Marketing-Gag. Der Name spielt keine Rolle.“ (TT, dpa)
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