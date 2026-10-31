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Hubschrauber in der Luft
Großeinsatz in Leutasch: Zwei Jagdhütten durch Flammen komplett zerstört
Die Holzhütten standen rasch in Vollbrand.
© Liebl Daniel
Von Maximilian Moschen
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