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Feuerwehren im Einsatz
Zwei Jagdhütten in Buchen in Flammen: Hohe Rauchsäule weitaus sichtbar
Auf einer Webcam von der Rauthhütte aus, war die hohe Rauchsäule deutlich zu sehen.
© Panomax, Rauthhütte
Von Maximilian Moschen
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