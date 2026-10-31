Hubschrauber in der Luft

Zwei Jagdhütten in Buchen in Flammen: Hohe Rauchsäule weitaus sichtbar

Auf einer Webcam von der Rauthhütte aus, war die hohe Rauchsäule deutlich zu sehen.
© Panomax, Rauthhütte
Maximilian Moschen

Von Maximilian Moschen