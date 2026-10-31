Millionen für Wasserversorgung
Warum zwei stillgelegte Innsbrucker Brunnen wieder aktiviert werden
Noch ist vom stillgelegten Brunnen kaum etwas zu sehen: IKB-Wasserchef Robert Gschleiner steht über einem der beiden Großvertikalfilterbrunnen in der Höttinger Au, die bis 2030 reaktiviert werden sollen.
© Michael Egger
Innsbruck rüstet sich für den Ernstfall: Bei einem Ausfall der Mühlauer Quelle soll die Trinkwasserversorgung gesichert sein. Die IKB wollen deshalb zwei alte Grundwasserbrunnen nahe dem Flughafen reaktivieren. Erste Pumpversuche sind für 2027 geplant.
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