Grusel-Fest am 31. Oktober
Darum wird Halloween ausgerechnet am Tag vor Allerheiligen gefeiert
Das Kürbis-Schnitzen im Herbst gehört mittlerweile auch in Tirol für viele einfach dazu – ebenso wie das „Grabstehen“ am 1. November.
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Kürbisse, Kostüme und „Süßes oder Saures“: Viele Tirolerinnen und Tiroler glauben, Halloween sei ein amerikanischer Import. Tatsächlich liegen die Wurzeln des Festes in Europa. Und auch der Termin am 31. Oktober ist kein Zufall. Was Halloween mit Allerheiligen zu tun hat und woher die bekanntesten Bräuche stammen.
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