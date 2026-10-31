Hoher Schaden
Einbruch in Garage: Diebe stahlen sieben Fahrräder in Innsbruck
Innsbruck – Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Samstag zwischen 0 und 7 Uhr in die Garage eines Wohnhauses in Innsbruck ein und stahlen insgesamt sieben Fahrräder. Bei der Beute handelte es sich um zwei Mountainbikes und fünf E-Bikes.
Die Fahrräder waren teilweise miteinander versperrt beziehungsweise an einem Fahrradständer gesichert. Der Gesamtschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Die Ermittlungen zur Ausforschung der Täterschaft laufen. (TT.com)