Die Musikszene im November
Jung, wild und ganz schön schräg: Das sind die neuesten Alben und Songs aus Tirol
Die Unterländer Indie-Pop-Musikerin Magdalena (linkes Bild vorne) hat jetzt den Beinamen Laymore, eine neue Band und eine richtig starke erste Single. Skurril geht‘s im Video zum Song „Glungezer“ (r.) von Jesse & Magneto zur Sache.
© Florian Egger, Jesse/Magneto
Mundart-Rocker mit Wut im Bauch, singende Aliens, ein originelles Glungezer-Gipfelkreuz und vieles mehr: Die Neuerscheinungen aus der Tiroler Musikszene haben es in sich. Dazu gibt es wieder viele Konzerte heimischer Bands im November.
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