❓Gruseliges Wissensquiz
Kommt ihr heil durch? Das Halloween-Quiz mit 20 fürchterlichen Fragen
Die Straßen füllen sich wieder mit Geistern, Skeletten, Hexen und ausgehöhlten Kürbisköpfen: Halloween ist da und damit auch das wohl gruseligste Quiz des Jahres. Wie gut ist euer Wissen über alles rund um Geister und Kürbisse. Seid ihr mutig genug oder fallt ihr unseren 20 fürchterlichen Fragen zum Opfer?
Ein Quiz zum Fürchten
Wo kommt der ganze Spuk rund um Halloween eigentlich her? Und seid ihr Gruselfilm-ExpertInnen? Das würden wir unheimlich gerne wissen.
Frage 1 von 20:
Welcher Feiertag wird noch am 31. Oktober gefeiert?
❓ Noch mehr Quiz-Spaß gefällig?
Das große Quiz
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